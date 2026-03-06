Milan e Inter, rose dal valore stellare di oltre un miliardo. QS: "Derby, tesoro da scudetto"
Il Derby di Milano, fissato in agenda domenica sera alle 20.45 a San Siro, è l'argomento principale (e l'unico calcistico) toccato oggi da QS in prima pagina. Il quotidiano si proietta all'appuntamento sottolineando l'importanza del duello tra la capolista Inter e il Milan secondo in classifica e il valore economico delle due squadre: "Derby, tesoro da scudetto - recita il titolo di apertura -. Milan-Inter, due rose dal valore stellare: oltre un miliardo".
Nerazzurri e rossoneri prima del fischio d'inizio saranno separati da una distanza di 10 punti in classifica: in caso di successo, la squadra di Chivu allungherebbe a 13 punti lanciandosi spedita verso lo scudetto; se invece a vincere dovessero essere i rossoneri allora la distanza di assottiglierebbe a 7 punti, con una riapertura del campionato e l'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League che si avvicinerebbe in maniera sensibile.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 6 marzo:
18.30 Schalke 04-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT UNO
20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 PSG-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.45 La Louviere-Anversa (Campionato belga) - DAZN 21.00 Osasuna-Maiorca (Liga) - DAZN
21.00 Wolverhampton-Liverpool (FA Cup) - DAZN
21.15 Famalicao-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
