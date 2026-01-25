Atalanta, oggi la sfida al Parma. L'Eco di Bergamo in taglio alto: "A caccia di riscatto"
Dopo la sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao in Champions League, l'Atalanta è chiamata al match casalingo contro il Parma. Obiettivo rialzarsi in campionato per tornare in una posizione di classifica migliore e soprattutto trovare risposte dal campo davanti al pubblico amico. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta, col Parma a caccia di riscatto".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
