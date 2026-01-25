Oggi sfida al Parma, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "Atalanta, super attacco per riscattarsi"
TUTTO mercato WEB
Dimenticare l'Athletic. E' l'obiettivo dell'Atalanta che questo pomeriggio scenderà in campo fra le mura amiche per affrontare il Parma. Una sfida difficile ma che i nerazzurri devono portare a casa se vogliono riscattare il 3-2 casalingo subito in Champions League. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bergamasca del Corriere della Sera: "Atalanta, super attacco per riscattarsi".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
4 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile