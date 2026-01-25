Oggi in campo Juventus-Napoli e Roma-Milan, Il Gazzettino titola: "Qui l'anti-Inter"
TUTTO mercato WEB
L'edizione odierna de Il Gazzettino presenta la sua super sfide di oggi. Si parte alle 18 con la sfida dell'Allianz Stadium fra la Juventus e il Napoli mentre alle 20.45 all'Olimpico la Roma ospiterà il Milan di Massimiliano Allegri. Questo il titolo: "Tra Roma-Milan e Juve-Napoli, qui l'anti-Inter".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
4 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile