Hojlund e McTominay guidano, Cronache di Napoli: "E' sfida alla Juventus"

In occasione della prima pagina di oggi, Cronache di Napoli dedica un ampio spazio alla formazione di Antonio Conte. Mai come oggi è giusto parlare e tanto degli azzurri, attesi dal big match contro la Juventus. Il titolo è il seguente: "Hojlund e McTominay guidano il Napoli all'assalto dello Stadium: è sfida alla Juventus".

Partenopei ancora una volta incerottati: Milinkovic si ferma, Mazzocchi ai box. Chance tra i pali per Meret, mentre l'ultimo acquisto Giovane parte dalla panchina. Le speranze sono riposte nel centravanti danese e nel centrocampista scozzese, ovvero i due migliori elementi fin qui in stagione.