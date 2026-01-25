Cremonese, sfida al Sassuolo. La Provincia di Cremona apre: "Nicola: fiducia"
TUTTO mercato WEB
Nella prima pagina di oggi de La Provincia di Cremona, ecco uno spazio dedicato alla formazione calcistica cittadina. Di seguito il titolo proposto, presente nello specifico in taglio alto: "Sfida al Sassuolo. Nicola: fiducia". Il tecnico mantiene dunque un atteggiamento positivo, nonostante nelle ultime 7 partite siano arrivati appena 3 punti.
L'ultima parte del titolo in questione è la seguente: "Il Mudo saluta". Si tratta ovviamente di Franco Vazquez, che ha deciso di tornare in Argentina e di vestire la maglia del Belgrano dove ha iniziato la sua carriera agonistica.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
4 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile