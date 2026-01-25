Lecce vivace, Nuovo Quotidiano di Puglia titola così: "Solo pari con la Lazio"

"Lecce vivace, che peccato: tiri e solo pari con la Lazio": quello appena citato è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina sul Nuovo Quotidiano di Puglia. La formazione salentina ha più occasioni rispetto ai rivali laziali ma, come spesso è accaduto in stagione, non riesce a concretizzarle. Con il punto conquistato, comunque, si tira fuori dalla zona retrocessione.

Di Francesco nel post partita: "La squadra ha espresso un buon calcio, siamo mancati nella qualità negli ultimi metri, in zona gol. Quello è il tallone d'Achille di questo momento. Oggi voglio esaltare la prestazione e l'atteggiamento della squadra, la capacità di rendere la vita difficile all'avversario, senza concedere nulla. Un pizzico di fortuna in più non sarebbe guastato".