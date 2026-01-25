Il Parma a Bergamo, Gazzetta di Parma in taglio alto: "Alla ricerca di punti salvezza"
TUTTO mercato WEB
Sfida difficile 'per il Parma. La squadra di Carlos Cuesta oggi pomeriggio sarà ospite dell'Atalanta alla New Balance Arena. Una partita in cui i ducali dovranno cercare punti importanti per mettere fieno in cascina. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Il Parma a Bergamo alla ricerca di punti salvezza".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
4 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile