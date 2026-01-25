Palermo, pari a Modena. Il Giornale di Sicilia apre: "Il Var cancella un gol rosa"

Vengono trattati anche temi calcistici oggi in prima pagina dal Giornale di Sicilia, come dimostra il titolo presente in taglio basso e riportato di seguito: "Palermo, pari a Modena: il cancella un gol rosa". Tra canarini e rosanero finisce 0-0: Palumbo segna invano, punito un intervento di Gyasi. La squadra di Inzaghi si attesta in quarta posizione.

Il tecnico a fine gara: “Non voglio essere duro con la mia squadra, questa è la strada giusta. A inizio campionato avevamo fatto otto-nove partite senza perdere, ora ci siamo riusciti di nuovo. C’è la consapevolezza che la squadra è forte, ma possiamo fare meglio nel portare la palla a Joel. Il Modena è una squadra forte e tosta. Ho sorriso quando ho letto le dichiarazioni di Sottil: contro Monza e Venezia ha creato di più, ma resta una squadra ben costruita e lotterà fino alla fine. La classifica conta, ma io guardo soprattutto la crescita della squadra, che è esponenziale. Nel secondo tempo pensavo di vincerla. Ci portiamo a casa una prestazione importante in un campo complicato“.