Champions, vince l'Atalanta. Il Corriere della Sera: "Inter ko a San Siro con il Liverpool"

Un'inglese cade, l'altra abbatte una big italiana. È questo l'esito dell'incrocio parallelo tra Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool: la Dea porta a termine la missione e strappa una vittoria d'oro dalle mani dei Blues di Maresca, inizialmente in vantaggio 1-0 e poi ribaltati 2-1 dai ragazzi di Palladino. I nerazzurri di Chivu invece si ritrovano a mani vuote e con un "rigorino" contro per trattenuta di Bastoni su Wirtz ravvisata in piena area al minuto 81 dal VAR e segnalata all'arbitro di campo, che su revisione ha optato per assegnare il penalty. "Vince l'Atalanta, Inter ko a San Siro con il Liverpool", il sunto proposto in taglio alto dal Corriere della Sera, in edicola oggi.

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa post-partita: "Il rigore? Situazioni del genere le vedi su ogni calcio d'angolo. Bisogna trasmettere qualcosa di diverso. Abbiamo avuto delle difficoltà nei primi minuti poi abbiamo trovato la chiave per uscire dalla pressione. Con le energie giuste. Non è mai semplice affrontare una squadra così fisica e con intensità. Poi non potevamo più fare i cambi perchè avevamo ancora uno slot e dovevamo provare a gestire al meglio".

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, a sua volta: "Ho parlato alla squadra e dobbiamo renderci conto che noi dobbiamo essere questi: intensi, aggressivi e concentrati. Abbiamo affrontato una squadra forte e dobbiamo cercare ovviamente di trovare continuità anche in campionato".