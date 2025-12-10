Spalletti tira le orecchie alla squadra prima del Pafos. La Stampa: "Linea dura"

"Linea dura", la promozione de La Stampa nella sezione interna e dedicata allo sport, a proposito del comportamento adottato da Luciano Spalletti con i suoi giocatori alla Juventus. La vittoria contro il Pafos in Champions League questa sera è d'obbligo, ma il tecnico di Certaldo ha voluto pungere nell'orgoglio i suoi giocatori prima di scendere in campo.

L'allenatore bianconero, infatti, ha esposto i problemi dell'attacco direttamente in conferenza stampa e alla vigilia della sfida europea: "I numeri sono quelli non desiderati sia a livello di risultati che individualità. Io ora ho più conoscenza dei giocatori e questo è fondamentale. Sono migliorate alcune cose e non siamo bravi a ripeterle spesso nelle partite. Dobbiamo fare e riconoscere di più alcune cose. Poi ho visto fare delle buone cose ai nostri attaccanti. Noi domenica abbiamo fatto un bellissimo gol, se fai quelle robe lì è segno che le hai. L'essenziale è convincersene e riproporle più spesso".

Intanto questa sera è attesissimo il debutto da titolare di Edon Zhegrova, mentre c'è il grande ritorno di Gleison Bremer nella lista dei convocati per la partita di Champions League. Buone notizie per la Juventus, che ritrova un leader incontrastato della retroguardia, mancato per diversi mesi.