Parla Sucu, Il Secolo XIX stamattina: "Risano il Genoa, poi il salto di qualità"
TUTTO mercato WEB
"Risano il Genoa, poi il salto di qualità": parole di Dan Sucu, presidente rossoblù. Tali dichiarazioni sono state utilizzate per un titolo in taglio basso nella prima pagina di oggi de Il Secolo XIX. Un quotidiano che, come è ormai consuetudine, segue da vicino le vicende delle due formazioni di Genova (focus, in questo caso, su quella genoana).
Sempre in prima pagina, ecco altre parole del numero uno dei grifoni: "Sentiamo su di noi la responsabilità dell'amore dei tifosi". In attesa di capire i piani per il futuro, il Genoa si è risollevato con l'avvento di De Rossi ed è reduce dal successo ai danni dell'Udinese.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile