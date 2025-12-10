Che sfida stasera tra Conte e Mourinho, Il Mattino in prima pagina: "A noi due"

Come di consueto, Il Mattino dedica un ampio spazio alle vicende del Napoli. Nella prima pagina di oggi, uno dei titolo viene riservato al match di Champions League in programma questa sera e che vedrà Conte impegnato in un duello con un altro santone della panchina. Il titolo è il seguente: "A noi due".

Napoli opposto al Benfica, l'obiettivo è vincere e blindare i playoff. Conte alla vigilia: "Non cambia rispetto alle altre partite, ogni gara deve essere importante per noi, sicuramente ci sarà la massima concentrazione, voglia, ma c'è da recuperare energie perché abbiamo giocato domenica, l'abbiamo preparata in maniera didattica e loro vengono da un'ottima prova con lo Sporting, sappiamo che lo stadio è molto caldo, al tempo stesso veniamo qui con la mente sgombra da cattivi pensieri, è una partita di calcio, sono 3 punti importanti per noi e loro, diamo il massimo senza avere recriminazioni".