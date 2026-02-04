Bologna travolto, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Ma che Diavolo!"

Al Dall'Ara non c'è storia, i rossoneri vincono e danno spettacolo. In gol Loftus-Cheek in apertura, poi Nkunku su rigore e Adrien Rabiot da cecchino nato: Bologna travolto 3-0, così Max Allegri resta a -5 dall'Inter. "Ma che Diavolo!", il titolo in prima pagina prescelto da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico del Milan ha dichiarato però: "Conta essere a +7 sulla Roma", in riferimento all'obiettivo stagionale imposto dal livornese di qualificarsi in Champions League.

Allegri nel post-partita in conferenza stampa ha dichiarato: "Abbiamo difeso bene ed i ragazzi sono stati bravi davanti. In alcune situazioni potevamo far meglio, ma dobbiamo continuare a lavorare. Importante andare a +7 dalla Roma. Ora questa sosta sarà importante per recuperare Pulisic e Leao, che hanno sofferto dall'inizio della stagione. Oggi chi è entrato a gara in corso ha fatto una bella partita. Lasciare giocatori in panchina mi dispiace, ma giocando una volta a settimana fa sì che qualcuno debba essere sacrificato".

Spazio invece ai quarti di Coppa Italia. "Chivu sceglie un'Inter tutta nuova, il Toro carica e cerca l'impresa": archiviata la trasferta di Cremona, i nerazzurri sono attesi dall'incrocio all’U-Power Stadium di Monza, invece che a San Siro, visto l'inizio delle Olimpiadi invernali. Atteso un massiccio turnover da parte del tecnico dei meneghini nello scontro da dentro-fuori con i granata di Baroni, reduce dal successo interno contro il Lecce in campionato.

"Spalletti ha cambiato la Juve, ora marcia a ritmo Champions", la celebrazione proposta dalla Rosea riguardo i bianconeri rinati sotto la guida del tecnico di Certaldo. Ad un giorno di distanza dal super match di Coppa Italia contro l'Atalanta.