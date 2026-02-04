Euro 2032, si candida anche Napoli. Il Mattino titola: "Sì al restyling del Maradona"

La città di Napoli è candidata ufficialmente tra le città che ospiteranno le partite degli Europei 2032 Italia-Turchia. L'annuncio è arrivato con le parole del sindaco Gaetano Manfred: il primo cittadino ha confermato nelle scorse ore che nei prossimi giorni andrà in scena un incontro con i delegati della UEFA per formalizzare la candidatura. L'argomento trova oggi spazio nella prima pagina proposta in edicola da Il Mattino: "Euro 2032, sì al restyling del Maradona - si legge -. Napoli si candida per le semifinali, decisivo l'intervento per il terzo anello".

Nei progetti lo stadio Maradona sarà ristrutturato con 200 milioni di euro e ampliato da 55mila a 70mila spettatori, con la riapertura del terzo anello (oi lavori per questo settore avranno un costo di 9,6 milioni di euro) e il prolungamento del secondo verso il bordo campo. Tra le novità anche la rimozione della pista di atletica sarà rimossa.