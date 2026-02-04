Torino, si tenta l'impresa con l'Inter. La Stampa: "Tutto in una Coppa"

Oltre a dare un senso alla stagione, sarebbe una grande iniezione di fiducia per il Torino riuscire ad eliminare l'Inter nei quarti di Coppa Italia questa sera. Scatta la caccia alla prima semifinale dei granata dell'era Urbano Cairo, traguardo che permetterebbe di dare un senso ad una stagione deludente e costellata da troppi errori di campo, oltre che di costruzione della rosa. Ma il Toro ci crede, specialmente dopo aver eliminato la Roma agli ottavi (3-2). "Tutto in una Coppa", il titolo speso nella sezione interna e dedicata allo sport da La Stampa.

La partita si giocherà all'U Power Stadium di Monza, con San Siro indisponibile per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali: se Pio Esposito potrebbe partire nuovamente dal primo minuto in campo, Marco Baroni invece è tentato dal lanciare subito nella mischia Kulenovic. I granata avranno di fronte un'Inter che sta dominando la Serie A e reduce da 4 successi consecutivi, con il brutto ricordo dei 5 gol subiti alla prima giornata di campionato.