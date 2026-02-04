Inter avvisata, Corriere della Sera: "Milan, il passo giusto. È derby scudetto"

Non c'è stata partita partita al Dall'Ara. Il Diavolo rossonero ha spazzato via la ciurma di Italiano con un netto 3-0, nel segno di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. Un messaggio diretto alla capolista Inter: "Milan, il passo giusto. È derby scudetto...", il titolo proposto nella sezione interna e dedicata allo sport da Corriere della Sera. Prova di forza della banda di Max Allegri, rimasta in scia di Chivu con cinque punti di distacco.

“Negli ultimi dieci minuti l’abbiamo gestita, anche perché le partite restano sempre aperte. I ragazzi sono stati bravi a non prendere gol, a portare a casa il risultato e a raggiungere quota 50 punti”, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero Allegri al termine della vittoria. “Domani ci alleneremo, poi avremo tre giorni liberi e da domenica riprenderemo il lavoro in vista di Pisa. Sta per iniziare il rush finale del campionato ed è importante avere tutti a disposizione”.

Su cosa stia succedendo al Bologna invece, il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa a sconfitta subita di fronte ai propri tifosi: "Stiamo facendo fatica a fare due partite consecutive a grande livello con concretezza. È quello che ci sta mancando. Gli errori che facciamo sono letali e sotto tutti i punti di vista non riusciamo a fare due gare consecutive con completezza. Facciamo errori grossolani e contro il Milan vieni punito. Penso sia questo il problema".