Brambilla consegna la Juve a Spalletti. Tuttosport in apertura: "Buon lavoro Luciano"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:13Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"Buon lavoro Luciano". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla vittoria ottenuta dalla Juventus contro l'Udinese. I bianconeri guidati da Brambilla sono riusciti a imporsi per 3-1 sui friulani, beffati dai rigori di Vlahovic e Yildiz e dalla rete di Gatti. Soltanto illusorio il pari di Zaniolo, che non ha scomposto la Juventus, in grado di indirizzare il match nella ripresa. Dopo otto partite senza vincere la Juve è tornata a sorridere e ora è pronta a ripartire sotto la guida di Spalletti, che dovrebbe firmare oggi il suo nuovo contratto.

TORINO - In primo piano anche il Torino, inchiodato sullo 0-0 dal Bologna nel turno infrasettimanale. Dopo i successi contro Napoli e Genoa i granata hanno raccolto un solo punto al Dall'Ara, dove Adams ha anche colpito una traversa. Una prestazione comunque di spessore quella del Toro, che nel weekend ospiterà il Pisa con l'intento di tornare a vincere.

SERIE A - Tra le altre sfide in risalto figura quella dell'Inter, che ha battuto 3-0 una Fiorentina sempre più in crisi. Sorride anche la Roma, che ha tenuto il primo posto in classifica grazie al 2-1 rifilato al Parma. Si tratta del settimo successo su nove gare di campionato per i giallorossi, a quota 21 insieme al Napoli di Conte.

