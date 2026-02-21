Derby e riscatto, il Pisa tra emergenza e scelte. Il Corriere Fiorentino: "Hiljemark scioglie il rebus portiere. A Firenze è sfida vera"

Il derby dell’Arno si avvicina con più di un nodo da sciogliere in casa Pisa. Oscar Hiljemark è chiamato a risolvere il rebus portiere in vista della sfida di lunedì al Franchi contro la Fiorentina. Il rientro in gruppo di Adrian Semper rappresenta un segnale incoraggiante, ma il croato convive ancora con un fastidio al ginocchio e solo nelle prossime ore si capirà se potrà tornare tra i pali. In caso contrario spazio ancora a Nicolas, già impiegato contro il Milan, mentre Scuffet resta ai box per uno stiramento.

Il tecnico svedese ha intensificato i carichi di lavoro con doppie sedute, segno della volontà di arrivare al derby con la massima intensità. La difesa a tre non si tocca, ma resta aperto il ballottaggio sull’assetto: un uomo in più in mediana per garantire equilibrio oppure maggiore peso offensivo sulla trequarti. In quest’ultimo caso Iling-Junior, protagonista di un buon ingresso nell’ultimo turno, si candida per una maglia da titolare.

Sul fronte viola, il momento è segnato dal riscatto di Ranieri e dalla continuità di Mandragora. Il difensore, dopo aver perso fascia e posto, è tornato protagonista anche in Europa. Il quotidiano poi sottolinea "Ha saputo abbassare la testa e lavorare" elogiando il lavoro di Vanoli. Mandragora, invece, si conferma leader silenzioso, decisivo e punto di riferimento nello spogliatoio.

Al Franchi sono attesi circa 300 tifosi pisani per una sfida che vale prestigio e punti pesanti. Tra emergenze e ritrovate certezze, il derby promette intensità.