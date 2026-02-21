Juve, McKennie la variabile. Il Como di affida a Baturina

Il duello per il quarto posto si accende con lo scontro diretto tra la Juventus di Spalletti e il Como di Fabregas, entrambe a caccia di una vittoria che manca da troppo tempo. Senza i rispettivi leader offensivi, Morata e Nico Paz, la partita si sposterà sul piano dei dettagli caratteriali e della fluidità tattica. Spalletti punta sulla duttilità di McKennie, ago della bilancia la cui partenza è fissata sulla fascia, il cui arrivo è disegnato sulla trequarti, a supporto della punta e come presenza costante in area.

Dall'altra parte, Fabregas risponde con la mossa Douvikas, scelto per scardinare la difesa bianconera e aprire spazi agli inserimenti di Baturina. Con la Roma spettatrice interessata, la sfida delinea un mese di fuoco che potrebbe già decidere la corsa all'Europa che conta. In un match che si preannuncia ad alto ritmo, la Juventus cerca lo scatto di maturità richiesto dal suo tecnico per superare i dogmi del passato e blindare l'obiettivo stagionale, come riporta Tuttosport.