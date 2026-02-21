MIlan-Parma a San Siro. L'apertura della Gazzetta di Parma: "Allegri-Cuesta, sfida 'a corto muso'"
Il Parma sfida il Milan a San Siro domani alle 18:00. Un match non solo in campo ma anche in panchina, tra due allenatori che si appoggiano agli stessi valori e strategie di gioco. "Allegri-Cuesta, sfida 'a corto muso'. Corvi, nuovo contratto" scrive infatti l'edizione di oggi della Gazzetta di Modena. La filosofia che entrambi gli allenatori portano avanti, seppur con valori tecnici molto differenti, non è poi così distante. A Milano, quindi, ci si aspetta una sfida al sapore di 'corto muso' tra due formazioni che, però, si giocano obiettivi totalmente diversi.
In casa Parma, intanto, arriva la conferma di Edoardo Corvi, portiere classe 2001, che nelle scorse ore ha prolungato il suo contratto con i crociati fino al 2029.
