L'apertura del Corriere della Sera: "Arbitropoli, l'inchiesta non tocca i club"

"Arbitropoli, l'inchiesta non tocca i club". È quanto si legge in uno dei titoli lanciati oggi in prima pagina dal Corriere della Sera. Il quotidiano generalista tocca l'argomento dell'inchiesta sull'AIA esplosa negli ultimi giorni, aggiornando sulle ultime informazioni arrivate nella giornata di ieri dalla Procura di Milano.

Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati" si è infatti appreso ieri da fonti qualificate della Procura di Milano, come reso noto da diverse agenzie di stampa inclusa l'ANSA. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato. Indagati per ipotesi di concorso in frode sportiva sono, come detto, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, oltre agli addetti al VAR Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. A questi si aggiunge Daniele Paterna, indagato però per false informazioni al pubblico.