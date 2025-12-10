Champions League, rigorino al Liverpool. La Gazzetta dello Sport: "L'Inter non Var"

Dopo l'Atletico Madrid, l'Inter torna a perdere in Champions League. Stavolta in casa, a San Siro, contro un Liverpool orfano di Momo Salah (a casa in punizione): nerazzurri beffati a dieci minuti dalla fine, con l'assegnazione di un penalty su trattenuta di Bastoni ravvisata su Wirtz in area. "Il Liverpool passa con un rigorino, l'Inter non Var", il gioco di parole adoperato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina.

"Come Dea comanda", il titolo in taglio alto. L'Atalanta invece, altra italiana coinvolta nella Champions League ieri, riesce nell'impresa di piegare il Chelsea 2-1: Scamacca e De Ketelaere firmano il trionfo e Palladino ribalta i Blues di Maresca. Così la Dea supera addirittura l'Inter nella classifica a girone unico del torneo, a quota 13 punti sui 12 dei ragazzi di Chivu.

"Juve, riecco il 9", il titolo adoperato invece in taglio basso, che propone un cambiamento consistente nell'undici titolare dei bianconeri di Luciano Spalletti per la sfida contro il Pafos. Infatti il tecnico di Certaldo riproporrà Jonathan David al centro dell'attacco, così come Zhegrova dal primo minuto.

"Caro nemico mio", l'anticipazione dello scontro tra Antonio Conte e José Mourinho invece questa sera nell'incrocio tra Napoli e Benfica al Da Luz di Lisbona.

"Il Milan non perde Leao". In seguito alla risonanza magnetica a cui il calciatore portoghese è stato sottoposto ieri a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, "ha escluso la presenza di lesioni muscolari". Non solo: "Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio", il punto riportato nel bollettino medico del Milan. Dunque l'attaccante di Max Allegri salterà il match di campionato contro il Sassuolo e lo staff medico del club cercherà di recuperarlo per la super sfida contro il Napoli.