L'Inter cade con il Liverpool, Il Corriere dello Sport in apertura: "Brutta botta"

"Brutta botta": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'Inter perde tre volte: partita, Calha e Acerbi. In Champions seconda sconfitta consecutiva: il Liverpool vince su rigore e tra le proteste. All'88' il Var segnala una trattenuta di Bastoni su Wirtz: gol di Szoboszlai. Zielinski: "Un'ingiustizia".

Spazio anche al Napoli, tramite questo titolo in taglio alto: "Conte-Mou senza limiti". Azzurri in casa del Benfica (ore 21) per blindare i playoff. Antonio: "Il gruppo è cresciuto, ora ci sono unione e coraggio". José: "Hanno tante assenze? Mi fate ridere, sono fortissimi".