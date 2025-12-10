L'Inter cade con il Liverpool, Il Corriere dello Sport in apertura: "Brutta botta"
"Brutta botta": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'Inter perde tre volte: partita, Calha e Acerbi. In Champions seconda sconfitta consecutiva: il Liverpool vince su rigore e tra le proteste. All'88' il Var segnala una trattenuta di Bastoni su Wirtz: gol di Szoboszlai. Zielinski: "Un'ingiustizia".
Spazio anche al Napoli, tramite questo titolo in taglio alto: "Conte-Mou senza limiti". Azzurri in casa del Benfica (ore 21) per blindare i playoff. Antonio: "Il gruppo è cresciuto, ora ci sono unione e coraggio". José: "Hanno tante assenze? Mi fate ridere, sono fortissimi".
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
