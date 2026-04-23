Coppa Italia, la Lazio fa festa. QS in prima pagina: "Dea, la rabbia è di rigore"

Alla fine è la Lazio a fare festa per la qualificazione in finale di Coppa Italia, mentre l'Atalanta è furiosa per alcuni episodi arbitrali e per la sconfitta nella lotteria dei calci di rigore. "Dea, la rabbia è di rigore - titola oggi QS in prima pagina -. Lazio in finale di Coppa, Motta para 4 penalty all'Atalanta".

Nel taglio alto si parla invece del fattore rimonta che sta condizionando l'ultima parte della stagione dell'Inter, reduce dalla pazza vittoria in semifinale di Coppa Italia contro il Como ("L'Inter di Chivu non molla mai. Specialista delle rimonte"), mentre a fondo pagina trovano spazio le parole del presidente dei lariani Suwarso ("Suwarso, solo lodi. 'Sono orgoglioso di questo Como'. Lariani ad un passo dalla storia. Parole cariche di affetto del presidente:' Tanto coraggio e qualità, fuori a testa alta'".

"Sicuramente questa Lazio è tra le squadre le più grintose che io abbia mai allenato - le parole rilasciate ieri da Maurizio Sarri nella conferenza stampa post partita dopo la vittoria sull'Atalanta -. La Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l'anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l'Atalanta. Una partita non fa una stagione, ma esso ci permette di fare una finale. Mi devo basare su un percorso di tanti mesi. Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato. Gila ha preso una botta al tendine. Valuteremo. Motta è un ragazzo maturo che sta dimostrando grandi cose. Parare 5 rigori su 6 in Serie A è qualcosa di clamoroso. Il ragazzo deve rimanere con i piedi per terra soprattutto su certi aspetti".