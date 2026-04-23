Coppa Italia, Atalanta eliminata. Il Corriere di Bergamo: "Gol annullato e rigori stregati"

Il gol annullato a Ederson nei tempi regolamentari e i quattro calci di rigore parati dal giovane Edoardo Motta condannano l'Atalanta e premiano la Lazio. Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a fare festa sono i biancocelesti, mentre i bergamaschi vengono eliminati ad un passo dalla finale di Roma: "La Coppa Italia sfugge ancora con la Lazio. Gol annullato e rigori stregati. La semifinale. Motta ne para quattro", sintetizza oggi il Corriere di Bergamo nel titolo proposto in prima pagina.

A presentarsi in conferenza stampa nel post partita ci ha pensato Luca Percassi, amministratore delegato dei bergamaschi: "Di fronte ad una grande prestazione della squadra con un pubblico straordinario, siamo incappati in una pessima direzione arbitrale dove l'episodio di Ederson è stato molto grave perché c'era anche un rigore causato da Gila. Non si è capito che cosa abbia scaturito l'annullamento del goal visto che Krstovic ha anticipato il portiere. Non è la prima volta che ci capita con la Lazio in Coppa Italia: abbiamo una ferita ancora aperta dal 2019. Visti gli strumenti che ci sono a disposizioni, certi errori non ci dovrebbero essere. L'Atalanta non meritava di uscire dalla Coppa Italia. Sono stati fischiati oggi tanti falli poco comprensibili. Tutto sommato è stata una stagione positiva".