Motta decisivo, il Corsera (Roma) in apertura: "Para 4 rigori e porta la Lazio in finale"

"Motta fa l'eroe" scrive oggi in prima pagina l'edizione di Roma del Corriere della Sera, esaltando la grande e decisiva prova del giovane portiere della Lazio ai calci si rigore nella semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata ieri a Bergamo contro l'Atalanta: "Para 4 rigori e porta la Lazio in finale: sarà sfida all'Inter. Coppa Italia, Atalanta battuta dopo l'1-1 al 120'".

"Sicuramente questa Lazio è tra le squadre le più grintose che io abbia mai allenato - le parole rilasciate ieri da Maurizio Sarri nella conferenza stampa post partita -. Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l'anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l'Atalanta. Una partita non fa una stagione, ma esso ci permette di fare una finale. Mi devo basare su un percorso di tanti mesi. Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato. Gila ha preso una botta al tendine. Valuteremo. Motta è un ragazzo maturo che sta dimostrando grandi cose. Parare 5 rigori su 6 in Serie A è qualcosa di clamoroso. Il ragazzo deve rimanere con i piedi per terra soprattutto su certi aspetti".