Coppa Italia, la finale sarà Lazio-Inter. La Repubblica apre: "Motta eroe di Coppa"

Anche l'edizione odierna de La Repubblica dedica una parte della sua prima pagina alla Lazio, uscita vittoriosa ieri dal duello contro l'Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I biancocelesti, trascinati da un super Edoardo Motta, se la vedranno contro l'Inter nella finalissima del prossimo 13 maggio: "Motta eroe di Coppa, la finale è Inter-Lazio", titola oggi il quotidiano generalista.

"Sicuramente questa Lazio è tra le squadre le più grintose che io abbia mai allenato - ha sottolineato ieri Maurizio Sarri nella conferenza stampa post partita -. Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l'anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l'Atalanta. Una partita non fa una stagione, ma esso ci permette di fare una finale. Mi devo basare su un percorso di tanti mesi. Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato. Gila ha preso una botta al tendine. Valuteremo. Motta è un ragazzo maturo che sta dimostrando grandi cose. Parare 5 rigori su 6 in Serie A è qualcosa di clamoroso. Il ragazzo deve rimanere con i piedi per terra soprattutto su certi aspetti".