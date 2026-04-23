Rush finale per Fabregas, La Provincia: "Forza Como, cinque gare decisive"

"Forza Como, cinque gare decisive": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su La Provincia di Como. La compagine lariana, uscita due giorni fa dalla Coppa Italia in semifinale per mano dell'Inter, ora ha solo il campionato per chiudere nel migliore dei modi una stagione in ogni caso storia per il club.

I ragazzi di Fabregas sono quinti a -5 dalla Juventus e devono blindare il piazzamento europeo. Per riuscirci, magari tenendo accese anche le speranze Champions, occorre che facciano bene contro le ultime 5 avversarie che devono affrontare in campionato. Nell'ordine saranno Genoa, Napoli, Verona, Parma e Cremonese.