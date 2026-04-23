Coppa Italia stregata, L'Eco di Bergamo titola: "Atalanta eliminata ai rigori"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, in questo caso per parlare di una delusione vissuta dalla formazione cittadina. Di seguito il titolo proposto: "Coppa Italia stregata, Atalanta eliminata ai rigori". La formazione di Palladino esce in semifinale per mano della Lazio: decisivo Motta parando 4 penalty consecutivi, dopo che i supplementari si erano chiusi con il punteggio di 1-1.

Non sono mancate le polemiche, la rabbia dell'ad Percassi nel post gara: "Di fronte ad una grande prestazione della squadra con un pubblico straordinario, siamo incappati in una pessima direzione arbitrale dove l'episodio di Ederson è stato molto grave perché c'era anche un rigore causato da Gila. Non si è capito che cosa abbia scaturito l'annullamento del goal visto che Krstovic ha anticipato il portiere. Non è la prima volta che ci capita con la Lazio in Coppa Italia: abbiamo una ferita ancora aperta dal 2019. Visti gli strumenti che ci sono a disposizioni, certi errori non ci dovrebbero essere".