Derby d'Emilia a Parma, La Repubblica (ed. Bologna) apre: "La carica dei 3500 rossoblù"

E' il giorno del derby. Vincenzo Italiano è pronto a tornare in panchina e lo farà nel match contro il Parma. Alle 18 la sua squadra sfiderà i gialloblù di Cuesta in un match molto atteso e molto delicato. Questo il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "La carica dei 3500 rossoblù per il derby d’Emilia a Parma".