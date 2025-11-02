Derby d'Emilia a Parma, La Repubblica (ed. Bologna) apre: "La carica dei 3500 rossoblù"
E' il giorno del derby. Vincenzo Italiano è pronto a tornare in panchina e lo farà nel match contro il Parma. Alle 18 la sua squadra sfiderà i gialloblù di Cuesta in un match molto atteso e molto delicato. Questo il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "La carica dei 3500 rossoblù per il derby d’Emilia a Parma".
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
