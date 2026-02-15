Derby d'Italia show a San Siro, Il Gazzettino: "Tra Inter e Juve 5 gol, decide Zielinski al 90'"
L'Inter si aggiudica il derby d'Italia. La squadra di Cristian Chivu si è imposta per 3-2 sulla Juventus e prosegue la corsa in vetta alla classifica. Decisivo un gol di Zielinski arrivato al 90' ma ancor più decisiva è stata l'espulsione per doppia ammonizione, il secondo giallo non c'era, di Kalulu che ha generato e genererà ancora forti polemiche. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Show a San Siro: tra Inter e Juve 5 gol, decide Zielinski al 90'".
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
