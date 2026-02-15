La Fiorentina sbanca il "Sinigaglia", La Repubblica (ed. Firenze): "Viola, colpo grosso a Como"
Vittoria importante della Fiorentina per la coda della classifica. La squadra di Paolo Vanoli ha superato 2-1 il Como al "Sinigaglia" e accorcia in attesa delle gare della domenica. Decisivi per i viola i gol realizzati da Fagioli e da Kean. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Viola, colpo grosso a Como. Fagioli e Kean segnano, la Fiorentina sorride (1-2)".
