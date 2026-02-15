Lazio battuta dall'Atalanta all'Olimpico, La Repubblica (ed. Roma): "Né tifosi né gol"
"Né tifosi né gol, la Lazio battuta dall'Atalanta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. La squadra di Raffaele Palladino si è imposta 2-0 all’Olimpico contro i biancocelesti di Maurizio Sarri e allungano nella zona europea. Decisivo un rigore di Ederson nel primo tempo e una rete dell’ex romanista Zalewski nella ripresa.
