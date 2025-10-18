Domani c'è Cagliari-Bologna, L'Unione Sarda titola: "Pisacane: Mina può recuperare"
Prosegue la marcia di avvicinamento del Cagliari al match contro il Bologna. La squadra di Pisacane vuole provare a fare uno sgambetto ai rossoblù di Vincenzo Italiano e a sorprendere ancora. L'edizione odierna de L'Unione Sarda ha voluto dare spazio alle parole dell'allenatore isolano in taglio alto di prima pagina: "Pisacane: Mina può recuperare. Domani c'è Cagliari-Bologna".
Guelfi e Ghibellini
