Domani Milan-Roma, Il Messaggero: "Gasp-Allegri, sfida al vertice a 'corto muso'"
TUTTO mercato WEB
"Gasp-Allegri, sfida al vertice a 'corto muso'" scrive Il Messaggero proiettandosi sul big match in programma domani allo stadio San Siro tra Milan e Roma che può dire molto sulle ambizioni dei giallorossi e dei rossoneri.
Una sfida Scudetto a 'corto muso' perché si affronteranno due delle migliori difese del campionato (4 i gol incassati dalla Roma, nessuno come la squadra romanista, mentre sono 7 quelli subiti dai rossoneri) e due delle squadre che vincono di più con un gol di scarto, ovvero a 'corto muso'.
Articoli correlati
Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
2 Dove arriverà la Juve di Spalletti? Sabatini: "Dipende dai gol di Vlahovic e gli assist di Yildiz"
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile