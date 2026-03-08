E' il giorno di Milan-Inter, Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Madonnina che derby!"
"Madonna che derby!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. E' il giorno del derby di Milano. Questa sera Milan e Inter si sfideranno a San Siro in una sfida molto improntate per la classifica e per la supremazia cittadina. I nerazzurri vogliono allungare in vetta alla classifica mentre i rossoneri vogliono avvicinare i rivali cittadini e provare a dare vita ad una rincorsa.
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
