Festa per David, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Fatemelo abbracciare"
"Fatemelo abbracciare": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Festa per David: corre anche Lucio. Spalletti vince 3-0 col Sassuolo: Jonathan segna dopo 135 giorni. Dal rigore sbagliato con il Lecce al riscatto: gol e assist per il canadese. Autorete di Muharemovic in avvio, poi colpiscono Miretti e l'ex Lilla.
Si parla anche di un'altra partita di Serie A andata in scena ieri, con il seguente titolo in taglio alto: "Roma, Gasp vince e tace". Colpo a Lecce (0-2): silenzio polemico del tecnico per il mercato.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi "in corsia" e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
