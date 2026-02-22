Fiorentina, col Pisa riecco i titolari. Il Corriere Fiorentino: "Forze fresche per il derby"

Dopo la vittoria ottenuta in Conference League contro lo Jagiellonia, la Fiorentina beneficerà di un altro giorno di riposo prima di tornare in campo. È giornata di vigilia, quella di oggi per i viola, che domani se la vedranno al Franchi alle 18:30 contro il Pisa, delicatissimo derby della 26^ giornata di Serie A. Per la formazione di Paolo Vanoli non sono ammessi passi falsi, soprattutto dopo il ko del Lecce, e una vittoria - la terza di fila - li porterebbe ad agganciare i salentini e a portarsi fuori dalla zona più calda della classifica.

Il tecnico gigliato, per l'occasione, recupererà gran parte dei suoi titolarissimi tenuti a riposo per la trasferta in Polonia. Tra i pali tornerà De Gea, recuperato dalla sub lussazione al terzo dito della mano sinistra che lo aveva tenuto a riposto. Così come recuperato è anche Manor Solomon, reduce da un attacco influenzale. Confermate anche le presenze dal primo minuto anche per Dodo, Fagioli e Kean, tutti tenuti fuori a Bialystok.

L'unico dubbio riguarda la presenza o meno di Albert Gudmundsson. L'islandese è rimasto fuori dalle ultime due partite per una distorsione alla caviglia patita contro il Torino. C'è del cauto ottimismo sul suo recupero per finire almeno tra i convocati, vedremo però se riuscirà anche a partire dal primo minuto.