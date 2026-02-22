La Cremonese a Roma senza Baschirotto, La Provincia apre: "Nicola ci crede"

Tra i temi trattati oggi in prima pagina da La Provincia di Cremona c'è anche quello calcistico, visto che scende in campo la formazione cittadina. Sfida decisamente impegnativa, all'Olimpico contro la formazione di Gasperini. Di seguito il titolo dedicato ai grigiorossi: "La Cremonese a Roma senza Baschirotto: Nicola ci crede".

Il tecnico dichiara alla vigilia: "Secondo me nelle ultime tre partite stiamo dimostrando una crescita importante, abbiamo sfidato Atalanta e Inter, poi avremo Roma e Milan, in queste cinque partite abbiamo incontrato squadre di altissimo livello e una diretta concorrente. Se con il Genoa avessimo trovato il gol nel finale saremmo ancora più contenti, ma da quando è finito il mercato la squadra ha ritrovato una certa fisionomia e l’agonismo giusto. Inizia una fase del campionato in cui c’è da lottare con la giusta lucidità e farlo insieme".