Parma a San Siro, Gazzetta di Parma in apertura: "Alla ricerca dell'impresa"

Non si può che parlare anche di calcio oggi in prima pagina su la Gazzetta di Parma, visto che la compagine gialloblù ha una partita decisamente importante. Di seguito il titolo a essa dedicata: "Parma a San Siro alla ricerca dell'impresa. Il Milan senza Allegri". I ducali puntano a proseguire nel loro buon momento e ad avvicinare ancora di più la salvezza.

Cuesta alla vigilia svela come intende approcciare la gara: "Facendo il nostro meglio, approcciando la partita con equilibrio ma anche con la certezza che dobbiamo andare a San Siro a fare punti. Dobbiamo approcciare ogni gara come facciamo sempre: con massima concentrazione e volontà di dare continuità a una dinamica positiva. E con la certezza che affronteremo una squadra forte, ma anche che se noi siamo al massimo livello abbiamo la possibilità di fare punti".