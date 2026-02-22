Delusione Juve, passa il Como. Repubblica (ed. Torino): "Non ha funzionato niente"

Questa mattina, in prima pagina, l'edizione di Torino de La Repubblica fa un focus sulla Juventus. Non potrebbe essere altrimenti, visto quanto accaduto ieri. Ecco il titolo proposto: "Delusione Juve, passa il Como: non ha funzionato niente". Bianconeri battuti 0-2 in casa dai lariani allenati da Fabregas, in gol con Vojvoda e Caqueret.

Spalletti a fine gara: "L'allenatore può dare tanto e nulla. Io sono preoccupato per tutte quelle persone che credono in me nella Juventus, nella società, nei tifosi. Per me non sono preoccupato, sono preoccupato per le responsabilità che ho e se vedo che non reagiscono e non sanno riconoscere chi sono e cosa possono fare. La qualità di un allenatore sa anche nel sapere guardare le cose, saperle sentire dal punto di vista di chi sta davanti. Devo trovare le cose corrette da dire. Poi devo mettere in discussione anche la mia capacità di dire le cose perché loro questa possibilità ce l’hanno. Poi il campo e le partite che andranno a disputare diranno se io ho la percezione e visione corretta delle persone che ho a che fare o no".