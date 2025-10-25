Fiorentina, prove di dialogo sullo stadio. La Repubblica Firenze: "Ma Nardella irrita i viola"
"Fiorentina, prove di dialogo sullo stadio. Ma Nardella irrita i viola" scrive La Repubblica Firenze in prima pagina quest'oggi. Grande amarezza e delusione, a partire dal presidente Commisso che ha seguito la vicenda dall'America, per le ultime notizie sul cronoprogramma, ma nessuna voglia di rompere con il Comune, anzi.
Nei prossimi giorni la Fiorentina consegnerà a Palazzo Vecchio un documento. Ma l'ex sindaco Nardella irrita la società dicendo: "Ora io mi occupo del Parlamento europeo e di rappresentare la Toscana a Bruxelles nel migliore dei modi. Ho già dato molto con la Fiorentina".
