Gasp e la Roma tra Champions e Atalanta, Il Messaggero: "Rabbia e lacrime"

"Gasp e la Roma. Rabbia e lacrime" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Un po' per le recenti polemiche con Claudio Ranieri, un po' per le emozioni che inevitabilmente si porta dietro questo incontro. E sul finire della conferenza stampa, parlando dell'ex proprietario Antonio Percassi, un Gasperini visibilmente emozionato si è fermato e ha lasciato la sala stampa.

"E' cambiata molto negli anni, ma c'è sempre stato un nucleo. Una squadra forte che poteva anche cambiare, grazie agli introiti. La società è straordinaria nel vendere, pensate a Hojlund o Romero, e reinvestire facendo utili".

"L'anomalia è stata giocare per 9 anni in Europa con le migliori facendo utili tutti gli anni, questa è stata la cosa straordinaria. Non solo per merito mio, anche per merito di una società capacissima e in grado di operare in sintonia con l'allenatore . A un certo questa sintonia, un po' perché è cambiata la proprietà e un po' perché non c'era più il papa a cui ero sicuramente più legato…". A quel punto il momento di emozione di Gasperini, che con voce rotta e occhi lucidi interrompe la conferenza e lascia la sala stampa.