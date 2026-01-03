Gasp torna a Bergamo e sfida il suo passato. Il Romanista in apertura: "Si può fare"

"Si può fare" scrive quest'oggi Il Romanista in apertura. A Bergamo contro l'Atalanta inizia il 2026 della Roma in una sfida che mette l'attuale tecnico giallorosso contro il suo passato: "Torno a Bergamo con grande piacere, sono stato nove anni lì e quella dell'Atalanta è una bella storia. Ci sarà tempo per ricordarla" le sue parole.

Ha proseguito poi Gasp: "Il comune denominatore è il presidente Percassi con cui tutto è iniziato, siamo andati avanti con diverse squadre e siamo sempre cresciuti con grande sintonia. L'unico motivo è stato il cambiamento di proprietà, la figura dell'allenatore è stata considerata diversa. Gli obiettivi sono stati raggiunti, l'Europa League non era il punto massimo perché la proprietà è molto ricca. La cosa straordinaria è stato crescere con bilanci sempre in attivo".