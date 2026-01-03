Gasp torna a casa e avverte la Roma, Il Messaggero: "Voglio una squadra più forte"

"Gasp torna a casa e avverte: 'Voglio una squadra più forte'" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Sfida da emozioni forti per Gian Piero Gasperini pronto ad affrontare la 'sua' Atalanta quest'oggi al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo 9 anni in panchina con la Dea e un'Europa League vinta, il ritorno da avversario per la prima volta.

Lo stesso Gasperini, in conferenza stampa, ha sottolineato il legame speciale con la città e la società: “Torno a Bergamo con piacere, sono stato lì 9 anni, è stata una bella storia. Ci sarà tempo per ricordarla…”.

Ma Gasp ha parlato anche del mercato e sulle prospettive di mercato della sua squadra: “È una squadra che ci piace, che ha l’obiettivo di diventare sempre più forte. È chiaro che non bisogna inserire giocatori tanto per metterli, ma giocatori forti, che possano dare continuità e un valore aggiunto. Altrimenti abbiamo fatto cinque mesi così e ne possiamo fare altri. È un mercato strano, diverso dagli altri, dove le big si stanno scatenando. La competizione è davvero vicina, nel giro di pochi punti ti giochi scudetto, Europa, niente. Bisogna accettare la sfida, la battaglia: stare attenti, sempre pronti, e guardare il nostro percorso, fare le cose per migliorarci”.