Gasperini e l'addio all'Atalanta. Corriere di Bergamo: "Contatti con la Roma già nel 2024"

"Gasperini e il retroscena sull'addio all'Atalanta. Contatti con la Roma nel 2024" scrive quest'oggi il Corriere di Bergamo in prima pagina. Spazio alle dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Atalanta, passato in estate sulla panchina della Roma, e alle sue rivelazioni sul trasferimento in giallorosso.

"Ranieri iniziò a contattarmi verso dicembre. Era ancora tutto nella fase embrionale. Io non sapevo cosa avrei fatto a giugno ma avevo intuito che sarebbe stato l’ultimo anno a Bergamo. Un anno prima parlai col Napoli ma dopo l'Europa League avevo la sensazione che sarei potuto anche andare oltre con l'Atalanta perché la squadra era forte" le sue parole al Corriere dello Sport.

Che cosa o chi lo ha convinto ad accettare la Roma? "Il fatto che a Roma c'è una passione incredibile. Io credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. E forse Roma anche più di Napoli, perché Napoli ha vinto. Dove c'è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, dove c'è un amore verso la propria squadra così profondo, viscerale, lo stimolo è elevatissimo. Inoltre è un bel momento per gli stadi italiani che si sono nuovamente riempiti".