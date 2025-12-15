Genoa ko, sorpassone in vetta. La Gazzetta dello Sport titola: "Testa Inter"

Bisseck e Lautaro Martinez, così i nerazzurri piegano il Genoa al Ferraris 2-1 e centrano il sorpasso in vetta su Napoli e Milan. "Testa Inter", la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Ora Chivu è primo da solo: "Vogliamo la Supercoppa", ha rilanciato il tecnico romeno. Decisiva la sconfitta di misura incassata contro l'Udinese dalla truppa di Conte, così come il pareggio (2-2) dei rossoneri di Allegri in casa col Sassuolo.

"Un diavoletto". Nemmeno la doppietta di Bartesaghi basta per superare i neroverdi di Grosso, prosegue l'incubo neopromosse del Milan, con altri punti persi importanti nella corsa allo Scudetto.

"Ahi Napoli", il titolo centrale e a destra del precedente. L'Udinese domina al Bluenergy Stadium e Antonio Conte non nega l'evidenza: "Niente alibi, facciamo fatica". Si allunga la striscia di risultati negativi per gli azzurri dopo il crosso a Lisbona contro il Benfica di Mourinho in Champions League, raggiungendo due sconfitte di fila dopo quella con i friulani in campionato.

"Colpo Juve", titola di spalla a destra la Rosea: Cabal gol d'oro, a Bologna vittoria vista Champions. Luciano Spalletti infatti stacca i rossoblù e il Como in un colpo solo in classifica, portandosi al quinto posto. Questa sera però, Roma-Inter dirà molto per l'economia della graduatoria, con un duello in salsa argentina tra Soulé e Nico Paz.