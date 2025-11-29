Il Giornale: "Spendere per perdere, l'anti-lezione del Liverpool in crisi"
TUTTO mercato WEB
Oggi in edicola su Il Giornale c'è spazio anche per il calcio estero e per un focus sul Liverpool, campione in carica in Premier League, che fin qui è stato autore di una stagione disastrosa, da sei sconfitte nelle ultime sette partite: "Spendere per perdere. L'anti-lezione del Liverpool in crisi".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile