La Repubblica (ed. Bologna): "Il Dall'Ara vuole far festa alla Juve". La vittoria manca da 27 anni

"Il Dall'Ara vuole far festa alla Juve". La Repubblica, tra le pagine della sua edizione bolognese, oggi dedica spazio nel taglio basso della sua apertura anche al prestigioso appuntamento che attende in campionato il Bologna di mister Vincenzo Italiano.

"L'ultimo miracolo Italiano sarebbe il dono di Natale che Bologna aspetta da 27 anni: battere la Juventus al Dall'Ara. Per la gara di stasera in 30.000 allo stadio", si legge nel sottotitolo del quotidiano per spiegare quanto sia alta la posta in gioco.

Dopo la vittoria in rimonta con il Celta Vigo in Europa League, per il Bologna arriva un test cruciale per la corsa a un piazzamento europeo in campionato. Al Dall’Ara, contro la Juventus, mancheranno Skorupski, Freuler, Vitik e Casale. In porta ci sarà ancora Ravaglia. In difesa probabile la conferma di Holm a destra (insegue Zortea) con Miranda a sinistra, mentre al centro rimane il dubbio sul partner di Heggem: dopo due panchine consecutive a causa di una tendinite dovrebbe tornare Lucumì, ma qualora non dovesse farcela è stato provato De Silvestri. In mediana difficile tenere fuori Moro e Pobega in questo stato di forma, ma entrambi si giocheranno una maglia con Ferguson (più probabile l’ex Milan in quanto reduce da 198’ consecutivi nell’ultima settimana). Sulla trequarti zero dubbi: Orsolini, Odgaard e Cambiaghi dall’inizio, con Rowe e l’ex Bernardeschi pronti a subentrare. Davanti scalpita Immobile, ma si va verso una chance per Dallinga dopo due panchine consecutive.